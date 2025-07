CONTROLLI STRAORDINARI INTERFORZE A FRANCAVILLA FONTANA

UN’ARMONIA IN COMPLICATO EQUILIBRIO. ECCO CHI SONO IDEATORI, ORGANIZZATORI E SPONSOR DEL FESTIVAL MEDITERRANEO

di Giuseppe Puppo ___________ “Conto alla rovescia per ‘Armonie del Mediterraneo Festival’ a Lecce. In allegato, il programma delle iniziative, alle quali si chiede gentilmente di dare massima diffusione. Grazie ai colleghi per la preziosa collaborazione”. Comincia così il comunicato diffuso questo pomeriggio dall’ufficio stampa del Comune di Lecce. Prego. Qui di seguito lo pubblichiamo […]