IL LECCE FRA REALTA’ E PROSPETTIVE: PER VOLARE SERVONO LE ALI

A poco più di un mese dall’inizio del campionato, il Lecce di Eusebio Di Francesco scalda i motori ma si ritrova con un nodo cruciale ancora tutto da sciogliere: gli esterni d’attacco. Un vuoto tecnico che rischia di condizionare l’intera fase offensiva giallorossa.

Il ritiro di Bressanone sarà il primo banco di prova per il nuovo tecnico, chiamato a plasmare la squadra secondo il suo 4-3-3.

Ma le ali, fondamentali nel modulo scelto, sono il vero punto debole della rosa. Lameck Banda sembra pronto a riscattarsi e a riprendersi la scena dopo una stagione tormentata, ma dietro di lui il vuoto si fa sentire.

Morente e Pierotti, pur generosi, non sembrano rispondere al profilo tecnico richiesto dal mister. Se l’argentino potrebbe restare come alternativa, per lo spagnolo si profila un addio, con un possibile ritorno in patria. Intanto, al centro dell’attacco tiene banco il futuro di Krstovic: la Roma ci pensa, ma non affonda il colpo. Il Lecce non è disposto a fare sconti, ma in caso di cessione ha già pronto il piano B: Francesco Camarda.

Talento purissimo e fisicamente già pronto, Camarda potrebbe diventare la punta centrale ideale per Di Francesco. Manca però l’imprevedibilità sulle fasce, e senza rinforzi il nuovo Lecce rischia di partire con il freno tirato.

Il tempo stringe e il calciomercato, di cui Pantaleo Corvino (nella foto) è protagonista, dovrà fare il suo corso: servono esterni veri, rapidi, incisivi. Perché con questo assetto tattico, senza ali, non si vola. ___________

