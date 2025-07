CONTROLLI STRAORDINARI INTERFORZE NEL TERRITORIO DI GALLIPOLI

Report della Questura di Lecce _____________

Controlli straordinari Alto impatto: in campo la Polizia di Stato, la Guardia di Finanza, la Capitaneria di Porto e la Polizia locale. Controlli a tappeto a Gallipoli

I controlli Alto impatto proseguono con l’intensificarsi dell’affluenza turistica nel bacino d’utenza salentino e vedono il dispiegamento delle forze di polizia che agiscono a diverso titolo sul territorio al fine di rendere più incisive ed efficaci le attività di prevenzione e contrasto dei fenomeni di illegalità in genere ed in particolare di quelle criticità che si intensificano nella stagione estiva nelle zone marine, ovvero il fenomeno dell’esercizio abusivo di attività balneari. In accordo con le strategie condivise in sede Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, è stato attuato nella mattinata di ieri un servizio di controllo ad alto impatto nella zona delle marine gallipoline.

In particolare sono state passate al setaccio le zone costiere joniche in località Padula Bianca e Baia Verde luoghi dalla grande attrattiva per la movida giovanile, dove le FF.PP. hanno effettuato 4 posti di controllo, hanno controllato 179 persone e 66 veicoli.

Nell’ambito dei controlli amministrativi la Polizia di Stato ha ispezionato 2 stabilimenti balneari con licenza di somministrazione di alimenti e bevande che al momento del controllo non esibivano documentazione completa ed entrambi sono stati invitati a consegnare gli atti mancanti per la valutazione di eventuali sanzioni.

La Guardia di Finanza ha contestato 5 violazioni di carattere fiscale relative alla mancata installazione dei registratori di cassa, per un importo complessivo di 4.200 euro, mentre la Guardia Costiera ha acquisito le misure dei due stabilimenti e le autorizzazioni per una valutazione di eventuali discrepanze tra la superficie effettiva occupata da ombrelloni e sdraio e quella autorizzata.

Nell’ambito di detti controlli grande rilievo è stato dato all’attività di prevenzione e contrasto dei reati al commercio ambulante abusivo e vendita di prodotti contraffatti, compresi i prodotti di pirateria audiovisiva ed informatica, in tal senso la Polizia Locale ha proceduto a contestare due violazioni amministrative a due cittadini extracomunitari. Uno di essi svolgeva attività di commercio ambulante su demanio marittimo senza autorizzazione demaniale per cui è stato sanzionato con una multa pari a 5164 euro e la merce è stata posta sotto sequestro amministrativo. Al secondo cittadino extracomunitario è stata contestata la violazione di deposito abusivo di merci per cui è stata comminata una sanzione pari a 512 euro con ripristino dei luoghi e rimozione della merce, avvenuta durante le fasi della contestazione.

Inoltre in località Padula Bianca è stato individuato un immobile di circa mq 20 realizzato su terreno in area sottoposta a vincolo paesaggistico metà del quale risulta costruito abusivamente in quanto privo di titolo edilizio pertanto dopo il sopralluogo congiunto da personale del Commissariato di P.S. di Gallipoli, dell’U.T.C. e della Polizia Locale, l’area è stata transennata e delimitata da nastri bicolore in attesa di apposita ordinanza comunale di demolizione con ripristino dello stato dei luoghi e messa in sicurezza delle opere abusive.

Lecce, 10 luglio 2025

