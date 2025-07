CONTROLLI DEI CARABINIERI,UN ARRESTO PER DROGA E UNO PER TENTATA RAPINA

(f.f.) ____________

Intensificati i controlli dei Carabinieri in tutto il territorio salentino: nelle ultime ore, due uomini sono finiti agli arresti domiciliari per reati legati allo spaccio di droga e ad una tentata rapina.

Il primo arresto è stato eseguito nella mattinata di ieri a Torre Vado, marina del comune di Morciano di Leuca. I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Tricase, al termine di un’attività investigativa mirata, hanno fatto irruzione nell’abitazione di un uomo già noto alle forze dell’ordine.

Durante la perquisizione domiciliare, ben 160 grammi di cocaina suddivisi in più involucri sono stati rinvenuti nel sottotetto dell’abitazione, assieme a un bilancino di precisione e a 600 euro in contanti, presumibilmente frutto dell’attività di spaccio. L’uomo è stato arrestato in flagranza e, su disposizione della Procura della Repubblica di Lecce, sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari.

Il secondo provvedimento è scattato nel corso della stessa giornata a Seclì.

I Carabinieri della stazione di Aradeo hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare a carico di un individuo ritenuto coinvolto in una tentata rapina avvenuta nell’ottobre 2023 ai danni di un esercizio commerciale. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’uomo avrebbe agito in concorso con un complice già arrestato. Le indagini, condotte con il supporto delle immagini di videosorveglianza e dei dati estrapolati dai dispositivi elettronici sequestrati, hanno permesso di identificarlo come secondo autore del reato. Anche per lui sono scattati gli arresti domiciliari.

Entrambi i provvedimenti sono stati emessi dalla magistratura leccese nell’ambito di una più ampia attività di controllo e contrasto alla criminalità organizzata e alla microcriminalità locale, particolarmente intensa durante la stagione estiva nei comuni a forte affluenza turistica.

