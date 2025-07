FURTO, FUGA E SCHIANTO: LA BANDA ABBANDONA L’AUTO E LA REFURTIVA

(f.f.) ___________

Un furto in abitazione, un inseguimento ad alta velocità e uno schianto contro il guard-rail. È finita così la fuga di una banda di ladri, entrata in azione mercoledì sera in una villetta di Castiglione d’Otranto, frazione di Andrano.

Poco dopo le 21, tre individui a bordo di un’Audi A3 grigia si sono avvicinati all’abitazione, approfittando dell’assenza dei proprietari. Dopo aver forzato una finestra sul retro, sono entrati all’interno, nonostante l’attivazione del sistema d’allarme, e in pochi minuti hanno rubato oggetti di valore tra cui due paia di scarpe firmate e diversi pezzi di argenteria.

L’allarme è stato immediatamente segnalato al proprietario, che ha allertato i carabinieri. Una pattuglia della stazione di Spongano ha intercettato l’Audi lungo la strada provinciale verso Montesano Salentino. Alla vista della gazzella, i malviventi hanno tentato la fuga accelerando bruscamente, ma il conducente, non conoscendo la zona, ha perso il controllo del mezzo in una curva stretta, andando a schiantarsi contro la barriera stradale nei pressi di un passaggio a livello.

I tre sono riusciti a uscire dall’auto e a fuggire a piedi, abbandonando all’interno del veicolo la refurtiva e altro materiale. Sul posto sono intervenute altre unità dell’Arma, tra cui il nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Tricase.

All’interno dell’auto, risultata rubata a Bari nel 2023, sono stati rinvenuti: vari telefoni cellulari, walkie-talkie, una fiamma ossidrica, attrezzi da scasso come piedi di porco, targhe false e lastre in acciaio poste dietro i sedili posteriori, probabilmente per proteggersi in caso di sparatorie. La refurtiva è stata riconsegnata ai legittimi proprietari.

Sono ora in corso le indagini per risalire all’identità dei responsabili. I carabinieri stanno analizzando le immagini delle videocamere di sorveglianza presenti nei pressi della villetta e nella zona dell’incidente. I telefoni ritrovati verranno esaminati per eventuali contatti utili all’identificazione dei responsabili.

