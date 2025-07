AUDACE RAPINA AD UN SUPERMERCATO DI SAN PIETRO VERNOTICO

(f.f.) _____________

Colpo grosso della criminalità organizzata questa mattina a San Pietro Vernotico, con un bottino di circa 40.000 euro in contanti. Due uomini, armati e mascherati, che hanno agito con spregiudicatezza, dopo aver evidentemente preparato con cura la rapina, si sono presentati davanti il supermercato di via Rossini (nella foto) e nel parcheggio hanno aggredito l’incaricato della vigilanza che portava l’incasso appena preso in consegna al furgone, dove l’attendevano due suoi colleghi.

Esplodendo un colpo di pistola in aria, i rapinatori si sono fatti consegnare la borsa con i soldi e si sono poi rapidamente dileguati a bordo di un’auto, risultata in seguito rubata.

Indagini dei Carabinieri in corso.

Category: Cronaca