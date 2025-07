LAVORO IN NERO E SICUREZZA, CONTROLLI DEI CARABINIERI IN TUTTO IL SALENTO, VENTICINQUE DENUNCE E SEI AZIENDE CHIUSE

di Flora Fina _________

Maxi operazione dei Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Lecce nei settori agricolo, edile e della ristorazione: 25 imprenditori sono stati denunciati e sanzionati per gravi violazioni in materia di sicurezza e lavoro irregolare. Sei le attività sospese.

I controlli, condotti insieme al personale dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro e del Comando Provinciale dei Carabinieri, hanno interessato diversi comuni del Salento, tra cui Lecce, Gallipoli, Nardò, Copertino, Otranto, Ugento, Veglie, Carmiano e Salice Salentino.

Durante le ispezioni, gli operatori hanno accertato numerose irregolarità.

In dieci casi sono stati individuati lavoratori impiegati in nero, senza alcun contratto e privi della necessaria comunicazione al Centro per l’Impiego. Quattro aziende sono state sospese per gravi inadempienze relative alla sicurezza, mentre altre due sono state fermate per impiego irregolare di manodopera.

Tra le principali violazioni riscontrate figurano la mancata redazione del documento di valutazione dei rischi, l’assenza di formazione obbligatoria per i dipendenti, la mancanza di sorveglianza sanitaria e l’inadeguatezza degli ambienti di lavoro rispetto ai requisiti minimi previsti dalla normativa.

Complessivamente, sono state elevate sanzioni amministrative per circa 60mila euro e comminate ammende per oltre 135mila euro, a cui si aggiungono le sanzioni accessorie per le sospensioni delle attività, pari a 2.500 euro ciascuna.

Il totale delle sanzioni raggiunge quindi 195mila euro.

L’operazione rientra in un più ampio piano di vigilanza finalizzato a garantire il rispetto delle normative in materia di sicurezza e legalità nei luoghi di lavoro. Le autorità ribadiscono che i controlli continueranno senza sosta, a tutela dei lavoratori e della collettività.

Category: Cronaca