CONTROLLI STRAORDINARI INTERFORZE A NARDO’ E DINTORNI

COMUNICATO STAMPA DEL 12 LUGLIO 2025

SINERGIE INTERFORZE IMPEGNATE NEI CONTROLLI AD ALTO IMPATTO

In accordo con le strategie condivise in sede Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal Prefetto di Lecce Natalino Manno, prosegue l’attività di controlli ad alto impatto che interessa tutta la provincia leccese e che si colloca nel solco delle direttive prefettizie volte a intensificare la vigilanza e l’azione di contrasto in aree ritenute sensibili.

In particolare, le azioni sinergiche, poste in essere nella notte tra il 10 e l’11 luglio scorsi, si sono concentrate, specificamente, sul territorio di Nardò, comprese le marine di Santa Maria al Bagno e Sant’Isidoro, luoghi in cui si registra una massiva affluenza di turisti, cui si sommano anche i residenti che, nel periodo estivo, si riversano nelle abitazioni costiere, determinando un decisivo incremento delle attività dei lidi balneari e dei locali di intrattenimento e di ristorazione, con possibili fenomeni di illegalità legati alla cosiddetta “malamovida”.

Nello specifico, sono state effettuate ispezioni efficaci e minuziose, con attività congiunte di tutte le Forze di Polizia, nel corso delle quali il personale coinvolto nel servizio ha effettuato 13 posti di controllo, identificato 401 persone, fermati 213 veicoli e rilevato 9 infrazioni al Codice della Strada.

I controlli di tipo amministrativo hanno interessato, invece, 14 esercizi pubblici, presso i quali state riscontrate in totale 10 infrazioni, contestate a vario titolo.

In particolare, la Polizia di Stato, a Santa Maria al Bagno, ha disposto la chiusura di un locale di somministrazione di alimenti e bevande per carenze igienico sanitarie, avvalendosi della collaborazione del competente personale della ASL di Lecce; la stessa attività commerciale, in esito agli accertamenti amministrativi esperiti dai poliziotti del Commissariato di P.S. di Nardò, dalla Squadra Amministrativa della Divisione PAS della Questura e dalla Polizia locale è risultata, altresì, inottemperante all’ordinanza dirigenziale del Comune di Nardò che ne vietava l’esercizio. Per tale motivo, la Polizia locale ha sanzionato il predetto esercizio con una multa di euro 5.164 per aver svolto la cennata attività in assenza di regolare licenza.

L’Arma dei Carabinieri, con un dispositivo rinforzato dalla presenza delle squadre di “Supporto all’Arma Territoriale” dell’11° Reggimento Carabinieri “Puglia”, il cui impiego è stato disposto dal Comando Generale dell’Arma per garantire una presenza più capillare nelle zone turistiche durante il periodo estivo, ha concentrato i suoi sforzi nelle aree maggiormente frequentati dai turisti, effettuando posti di controllo finalizzati al controllo di soggetti dediti a reati e prevenire condotte illecite e irrispettose delle regole.

Allo stesso tempo i Carabinieri del Nucleo Antisofisticazione e Sanità hanno ispezionato un’attività di ristorazione rilevando alcune irregolarità con conseguente segnalazione all’autorità sanitaria.

L’attività di controllo della Guardia di Finanza, invece, ha interessato 4 esercizi commerciali a cui sono state contestate sanzioni relative a violazioni in materia fiscale, di cui alcune per mancata emissione della fattura e altre per mancata installazione del ricevitore di cassa, per un importo complessivo di circa euro 1.700 .

Anche la Polizia Municipale di Nardò, ha effettuato, nella zona di Sant’Isidoro, un sequestro penale a carico di un locale di intrattenimento e somministrazione di alimenti e bevande per occupazione demaniale di circa 50 mq con sedie e tavoli, il tutto nell’ambito di un’ispezione che ha interessato anche un altro locale nella predetta marina nonchè 5 esercizi commerciali di Nardò. Il Prefetto, nell’esprimere il proprio ringraziamento a tutte le Forze dell’Ordine per l’impegno e la professionalità dimostrati nell’esecuzione di questa operazione, ha sottolineato l’importanza della collaborazione interforze a garanzia dell’ordine pubblico, in quanto obiettivo primario di queste iniziative è la tutela della legalità e la serenità di tutti i cittadini, ai quali si rinnova l’invito a collaborare segnalando prontamente alle autorità competenti eventuali irregolarità nell’ottica di una migliore tutela della sicurezza integrata e partecipata.

Lecce, 12 luglio 2025

