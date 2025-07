NOVITA’ DISCOGRAFICHE / “Matteotti di nome”, SINGOLO DI AMERIGO VERARDI

di Roberto Molle __________

Amerigo Verardi è tornato e ha liberato nell’aria le spore di una nuova canzone dove suoni, poesia, storia e racconto si compongono a dar vita a un respiro lungo un’esistenza. Amerigo è tornato con “Matteotti di nome”, un singolo che non vuol dire necessariamente il preludio a un disco, piuttosto un’urgenza dal profondo, un grido di allarme in questi tempi bui dove pericolosi segnali di revisionismo sembrano voler far passare come fatti di poco conto gli orrori vissuti dal popolo italiano (e non solo) durante il ventennio fascista.

Amerigo Verardi non se n’è mai andato veramente.

Figura importante della scena alternativa da oltre quarant’anni, musicista seminale, diviso tra afflati psycho-rock e un songwriting raffinato e camaleontico, ha attraversato mondi sonori fondando band (Allison Run, The Betty’s Blues, Lula, The Freex) e cambiando spesso compagni di viaggio sfidando difficoltà e utopie. L’ultima avventura realizzata da Amerigo (insieme a Matteo D’Astore) è stata Maverick Persona; nel 2024 è significato la pubblicazione di due splendidi album (“What Tomorrow?” e “In The Name Of”).

Si diceva che “Matteotti di nome” è quasi un’estemporanea creazione estiva; incontrato qualche giorno fa, Amerigo mi ha confermato che il brano non è legato a nessun progetto imminente, si è trattato più che altro di un’esigenza quasi intima in un momento in cui al governo del Paese c’è una classe dirigente che sembra voler riscrivere la storia banalizzando fatti gravissimi e relegandone all’oblio altri che sono stati determinanti per la liberazione dal fascismo in Italia.

Che brano è “Matteotti di nome”?

Innanzitutto è il recupero di un pezzo di memoria (uno zio di Amerigo era stato chiamato Matteotti in onore del politico trucidato dai fascisti) poi è uno splendido testo poetico giocato su più piani. L’Amerigo bambino curioso: “Mi ricordo quando ero bambino / mio zio diceva di stare lontano / da un cassetto dove amavo spiare toccare / le medaglie di nonno mandato a morire / ah, il valor militare…”, quello narrante capace di toccare toni epici: “Evviva la libertà / c’è scritto sopra un muro / in rosso sangue / anche per chi /non sa leggere il futuro / che è già qui” e quello che si fa voce viva e cruenta dello stesso Matteotti: “nella borsa ho la chiave di volta / e oggi li faccio tremare! / […] Nelle divise nere / tossici di sangue e cocaina / e gli tocca pure decidere / chi deve affondare / per primo la lama.”Infine l’Amerigo placato dentro le parole toccanti lasciate da Matteotti alla moglie: “Una giornata d’estate / mentre è ancora primavera ci si può anche nascondere / dietro i riflessi del Tevere / però tu / non mi aspettare, Velia / e se non torno non mi abbandonare”.

Dal punto di vista sonoro, dentro “Matteotti di nome” c’è tutto l’universo di Amerigo Verardi. L’impronta mistica e ancestrale che governa il brano è direttamente connessa al suo album più maturo (quel “Sogno di Maila” capace di regalare nuove prospettive a ogni riascolto), le chitarre e il mood riecheggiano del sound di musicisti che hanno tracciato percorsi obliqui e psichedelici sin dagli anni Sessanta e per tutti gli Ottanta… e si è lì, perfettamente allineati a sonorità che fanno bene al cuore (Beatles, XTC, Soft Boys, Teardrop Explodes, Syd Barrett).

Resta da dire del canto carismatico ed evocativo di Amerigo che si lega alla canzone con quel piglio “giovanile” che incanta. Non è dato sapere se “Matteotti di nome” resterà un fatto isolato o se farà parte di un progetto più ampio, quello che è certo è che, Amerigo Verardi continua a scrivere e produrre musica che mi piace pensare inserita in quel contesto di “nuovo rinascimento” a cui in tanti continuiamo a sperare, nonostante la barbarie e il disfacimento morale in cui vorticosamente l’umanità è risucchiata.

“Matteotti di nome” è stato scritto, suonato e registrato da Amerigo Verardi presso l’Alma Mater Studiodi Brindisi, mixato e masterizzato da Valerio Daniele presso i “Chora Studi Musicali” di Calimera (LE). La cover-art è firmata da Daniele Guadalupi.

