POLVERE DI STELLE / VERONICA LAKE, BELLISSIMA, CON I SUOI CAPELLI BIONDI

Avevo forse 11/12 anni e mio papà, m’ inseguiva per togliermi i “capelli dagli occhi”, e minacciava di ‘tagliarmeli a zero’, poi mi spostava quelli che cadevano sull’occhio destro dicendo: “Vuoi fare Veronica Lake?” … Chi fosse tale ‘Veronica’ lo scoprì, attraverso i suoi soliti suggestivi, racconti.

Veronica Lake, fu una bellissima attrice degli anni Quaranta, famosa in particolare per i suoi splendidi capelli biondi, che teneva pettinati in modo che le coprissero parte del volto, pettinatura chiamata ‘peekaboo- bum’, che le sue fan cercavano di ricreare, d’ imitare.

Si racconta che l’originalità dell’acconciatura fosse dovuta ad una molletta utilizzata per cercare di sistemare i capelli, o anche che, una delle sue trecce bionde, si fosse sciolta improvvisamente durante degli scatti fotografici, coprendole il lato destro del volto.

Bette Davis, la definì “La persona più bella, mai arrivata ad Hollywood”.

Veronica Lake, (pseudonimo di Constance Frances Marie Ockleman) nacque a Brooklyn, New York (USA) il 14 novembre 1922.

Frequentò una rigida scuola cattolica a Montreal (Canada), poi un liceo di Miami; è in questo periodo che a Constance, secondo sua madre, sarebbe stata diagnosticata una probabile prima forma di schizofrenia. Come terapia, la madre la iscrisse ad una rinomata scuola di recitazione di Beverly Hills.

Nel 1941 cominciò ad essere notata e fu segnalata al produttore Arthur Hornblow, che cercava un’attrice per il film ‘I cavalieri del cielo'(1941). Così Constance cominciò a lavorare per la Paramount, col nome d’arte di Veronica Lake, scelto perché i suoi occhi ricordavano “un lago azzurro, calmo e limpido” (in inglese: lake=lago).

Nel 1941 fece una serie di film di grande successo, come ‘I dimenticati’ ‘Ho sposato una strega’ (1942 – foto), e ‘Sorelle in armi’ (1943), un film di propaganda bellica.

I film più apprezzati furono i noir in coppia con Alan Ladd, ‘Il fuorilegge’ (1942) e ‘La chiave di vetro’ (1942): il sodalizio, che sullo schermo si rivelò notevole, nacque per esigenze della Paramount, poiché Ladd era l’unico attore abbastanza basso da recitare al fianco della Lake. Ladd era alto 1,68 m e lei solo 1,57 m (su queste misure ci sono versioni diverse).

Su questo suo storico partner, disse: “Alan Ladd era una persona meravigliosa nella sua semplicità. Per tanti versi eravamo anime gemelle. Eravamo entrambi persone di bassa statura. Alan non era così basso come la maggior parte della gente crede. Era vero che in certi film Alan si arrampicava su una piccola piattaforma o che la ragazza lavorava in una trincea. Insieme non avevamo problemi di questo tipo”.

Veronica s’innamorò di Marlon Brando: “La nostra storia d’amore fu breve, ma dolce. Lui era all’alba di una brillante carriera cinematografica, e io ne ero al tramonto”.

Durante la Seconda Guerra Mondiale, la Lake cambiò la sua caratteristica acconciatura per incoraggiare le donne ad utilizzare uno stile più pratico, adatto ad un ambiente lavorativo. Un cinegiornale degli anni Quaranta la ritraeva alla ricerca di un’acconciatura che allontanasse i capelli dagli occhi: un messaggio affinché le donne impegnate in guerra, facessero ugualmente. La nuova acconciatura privò Veronica del suo fascino, ma era a fine carriera.

Le condizioni di salute peggioravano, il secondo marito, il regista André De Toth, la dissuase dal sottoporsi a sedute, dallo psichiatra e Lake iniziò a bere. La carriera, subì un brusco arresto nel 1948, quando la Paramount rescisse il contratto.

Nel 1952 la Lake dichiarò bancarotta, dopo un contenzioso col fisco, e lo stesso anno divorziò da De Toth, da cui aveva avuto due figli. A trent’anni, il suo periodo d’oro era finito.

Per la paranoia schizofrenica, non le fu più permesso vedere i figli. Fu più volte arrestata per ubriachezza e infine scoperta a lavorare come cameriera al bar di un albergo.

Marlon Brando le mandò un assegno di mille dollari che lei, per orgoglio, rifiutò di incassare, preferendo incorniciarlo.

Nel 1973, durante un soggiorno nel Vermont, presso il Centro Medico di Burlington, le fu diagnosticata una grave cirrosi epatica, causata da anni di alcolismo e dovette essere ricoverata.

Il 7 luglio 1973, a soli 50 anni e in gravi difficoltà economiche, Veronica Lake morì di epatite.

Insieme a Rita Hayworth, Lauren Bacall, Jayne Mansfield, Gene Tierney, è stata una delle cinque fonti di ispirazione che hanno contribuito a creare il personaggio di Jessica Rabbit.

Il video di Britney Spears ‘ Lucky’ (2000) è un tributo a Veronica Lake.

Kim Basinger, in ‘L.A. Confidential’ (C.Hanson,1997), ha interpretato una prostituta sua sosia. Basinger ha portato a casa l’Oscar come attrice non protagonista, ma ci ha rimesso i capelli: per platinarsi come lei, se li è completamente bruciati.

Quella biondezza lì, solo Veronica poteva permettersela.

