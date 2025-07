ANCORA FIAMME SULLA RIVIERA: EVACUAZIONI E STRADA CHIUSA A SANTA CESAREA TERME

(f.f.)______

Il Salento torna a bruciare. Dopo i devastanti incendi che hanno messo in ginocchio l’area dell’Orte nei giorni scorsi, un nuovo fronte di fuoco ha colpito la fascia costiera di Santa Cesarea Terme, in una delle zone panoramiche più rinomate, nota come “The Riviera”, del resto anch’essa ripetutamente ‘colpita’ dai piromani negli anni scorsi.

Le fiamme, alimentate dal forte vento, si sono propagate rapidamente, lambendo abitazioni, alberghi e tratti di vegetazione fittissima, già provati da precedenti incendi.

L’intervento è scattato tempestivamente. Vigili del fuoco, Protezione civile e carabinieri forestali sono accorsi per circoscrivere il rogo, mentre un Canadair decollato da Lamezia Terme ha iniziato a effettuare continui lanci d’acqua dal cielo nel tentativo di arginare l’avanzata delle fiamme.

Alcune aree residenziali, considerate a rischio, sono state evacuate in via precauzionale per tutelare residenti e villeggianti.P er consentire le operazioni di soccorso e garantire la sicurezza, è stata chiusa al traffico la strada provinciale 358 che collega Santa Cesarea a Castro Marina. Un’arteria particolarmente frequentata in estate, ora completamente bloccata per il rischio di ulteriori focolai .L’area non è nuova a episodi del genere: solo un mese fa, a inizio giugno, un altro incendio aveva colpito la zona tra Castro e Santa Cesarea, nei pressi della Grotta Romanelli. E lo scorso agosto, un maxi-rogo aveva già ridotto in cenere oltre 17 ettari di macchia mediterranea, richiedendo anche in quel caso l’intervento di un velivolo antincendio.

Fortunatamente, nella serata. l’emergenza è rientrata: dopo circa tre ore di lavoro ininterrotto, le squadre a terra e il Canadair sono riusciti a domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Ma la paura resta. E con essa, l’amara consapevolezza che le estati salentine sono sempre più esposte al rischio incendi, spesso di origine sospetta, con conseguenze ambientali, economiche e sociali drammatiche. __________

