DONATO È VIVO: CORSA CONTRO IL TEMPO VINTA

Dopo oltre quarantott’ore di angoscia e ricerche senza sosta, Donato Negro, l’uomo di 89 anni sparito sabato mattina da Collepasso, è stato finalmente localizzato vivo nelle campagne di Taurisano, in un’area isolata nota come contrada Carcarone. A metterlo in salvo sono stati i carabinieri, che lo hanno trovato visibilmente stanco ma in vita, accanto al suo mezzo a tre ruote.L’allarme era scattato nel primo pomeriggio di sabato, quando il pensionato non aveva fatto ritorno a casa per pranzo.

La figlia, non riuscendo a rintracciarlo, aveva prima sporto denuncia presso la stazione locale dell’Arma, poi diffuso un appello accorato sui social, dando il via a una vera e propria mobilitazione di massa.Intere squadre di volontari, assieme a protezione civile, vigili del fuoco e forze dell’ordine, hanno perlustrato l’intero circondario anche nelle ore notturne, avvalendosi di droni e di un elicottero per ampliare il raggio delle operazioni.

Una segnalazione determinante è arrivata da Ruffano: un testimone aveva notato un uomo disorientato su un’Ape verde simile a quella descritta nell’allerta, e le telecamere di zona ne hanno confermato la presenza.Secondo le prime ricostruzioni, l’anziano si sarebbe avventurato lungo un tragitto alternativo rispetto a quello abituale, a causa di un cantiere stradale alla periferia del paese.

Perso ogni punto di riferimento, avrebbe continuato a spostarsi senza riuscire a ritrovare la strada di casa.La sua sopravvivenza è stata resa possibile anche grazie al tempestivo intervento del personale sanitario, che lo ha soccorso appena individuato.

Resta ancora da chiarire quanto tempo abbia trascorso da solo, senza cibo né farmaci, in una zona impervia e sotto il sole di luglio.Una vicenda che avrebbe potuto concludersi in tragedia, e che invece oggi diventa simbolo di solidarietà, spirito civico e speranza. ___________

