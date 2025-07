PRENDE I SOLDI E SCAPPA, MA LO INCASTRANO POCO DOPO

(f.f.)________

Il colpo è stato fulmineo: ha sfondato l’ingresso di un’attività commerciale, ha afferrato il registratore di cassa e si è dileguato in pochi istanti. Ma il ladro non aveva fatto i conti con le telecamere e l’occhio esperto degli investigatori del commissariato di Manduria, che nel giro di poche ore hanno dato un volto e un nome al responsabile. Si tratta di un 35enne originario della provincia di Lecce, già noto alle forze dell’ordine per reati simili, e da poco tornato in libertà dopo una condanna.

Le immagini registrate dall’impianto di sorveglianza interno hanno immortalato ogni fase del furto. Analizzando i fotogrammi e incrociandoli con i dati in loro possesso, gli agenti sono risaliti con precisione all’identità del sospettato. Una volta raggiunto a casa, l’uomo non ha opposto resistenza: ha ammesso le proprie responsabilità e ha accompagnato i poliziotti nel luogo dove aveva nascosto il bottino, proprio accanto a un edificio scolastico a poca distanza dal negozio preso di mira.

Il registratore di cassa è stato recuperato e restituito al legittimo proprietario. Per il 35enne è scattata la denuncia con l’accusa di furto aggravato. Un’indagine lampo, resa possibile dall’intuito degli agenti e dalla perfetta conoscenza del territorio.

Category: Cronaca