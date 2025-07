MONOVOLUME SI SCHIANTA SU UN ALBERO A LECCE: IL GIOVANE ALLA GUIDA FINISCE IN OSPEDALE

(f.f.)_______

Giornata nera sulle strade del capoluogo salentino, dove nella sola mattinata e nel primo pomeriggio si sono verificati almeno tre incidenti stradali di rilievo. Il più spettacolare e potenzialmente drammatico è avvenuto poco prima delle 15.30 su viale Giovanni Paolo II, nelle immediate vicinanze dello stadio “Via del Mare”, dove un giovane di 23 anni alla guida di una Mercedes Classe V ha perso il controllo del veicolo, finendo fuori strada e schiantandosi contro un albero.

Secondo quanto ricostruito, il ragazzo – originario di Brindisi – era solo a bordo della monovolume, un veicolo omologato per otto passeggeri. Per cause ancora in fase di accertamento, ha improvvisamente sbandato all’altezza dell’isola ecologica presente lungo il viale, invadendo la pista ciclabile e danneggiandone il cordolo prima dell’impatto frontale con il tronco di un albero. L’urto è stato violento: il lato anteriore destro del mezzo è andato completamente distrutto, il parabrezza si è infranto, la ruota anteriore si è sganciata e quella posteriore si è forata.

Fortunatamente, nel momento dell’incidente non vi erano ciclisti né pedoni lungo il tratto interessato. Il conducente, pur in stato di shock, è riuscito a uscire autonomamente dal veicolo, prima di essere soccorso dai sanitari del 118 e trasportato in ospedale in codice giallo. Le sue condizioni, pur meritevoli di attenzione, non destano particolare preoccupazione. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale, incaricati dei rilievi e degli accertamenti urgenti per chiarire la dinamica.

Ma l’incidente del viale non è stato l’unico a richiamare l’intervento dei soccorritori nella giornata odierna. Già in mattinata, intorno alle 10, si era registrato un violento scontro tra due autovetture su via Vecchia Lizzanello, nei pressi della rampa per la tangenziale est, proprio davanti a un noto negozio di ceramiche. Nello schianto, una donna di 59 anni di Lecce è rimasta ferita in modo grave ed è stata trasportata in codice rosso all’ospedale “Vito Fazzi”, mentre l’anziana conducente dell’altro veicolo, una donna di 80 anni residente a Calimera, è stata trasferita in codice giallo presso il presidio ospedaliero di Copertino.

Poco prima delle 13.30, infine, un terzo sinistro si è verificato sulla strada statale 7Ter, all’altezza del campo sosta “Panareo”. Si è trattato di un tamponamento a catena tra più veicoli, che ha provocato disagi alla circolazione ma, fortunatamente, nessuna conseguenza clinicamente rilevante: un giovane è stato accompagnato in ospedale in codice verde. Anche in questo caso, i rilievi sono stati affidati alla polizia locale di Lecce.

Una giornata intensa, dunque, per i soccorsi e le forze dell’ordine, in un territorio dove – complice anche il traffico estivo e le alte temperature – l’attenzione alla guida dovrebbe restare sempre massima.

