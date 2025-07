LASCIA IL CARCERE PER I DOMICILIARI IL VICESINDACO DI SANNICOLA

(f.f.)_______

Dopo alcuni giorni di detenzione in carcere, è tornato nella sua abitazione Cosimo Piccione, ex sindaco, e attuale vice primo cittadino di Sannicola, coinvolto in un’indagine della Guardia di Finanza partita da Gallipoli. Al politico salentino vengono contestati presunti reati legati alla gestione della cosa pubblica, nell’ambito di un’inchiesta su un’ipotetica organizzazione criminale finalizzata a condotte illecite contro l’amministrazione pubblica.

Nell’ordinanza con cui si dispone l’alleggerimento della misura cautelare, la giudice specifica che restano tuttora validi gli elementi che avevano portato all’arresto, sottolineando che l’indagato si è avvalso della facoltà di non rispondere durante l’interrogatorio. Tuttavia, il magistrato ha ritenuto che alcune circostanze sopravvenute, come la sua esperienza in carcere – considerata in virtù del suo status incensurato – e soprattutto le dimissioni formali da ogni carica ricoperta in Comune, abbiano significativamente ridotto il rischio di interferenze o reiterazioni. Da qui, la decisione di concedere la detenzione domiciliare.

Cambio di misura anche per Cosimo Leo, altro indagato nella stessa vicenda, per il quale il giudice ha sostituito gli arresti domiciliari con l’obbligo quotidiano di firma presso la polizia giudiziaria. Anche Leo ha preferito non rispondere durante l’interrogatorio, ma ha voluto comunque precisare che i suoi rapporti con il Comune di Sannicola, anche di tipo professionale, si sono interrotti definitivamente alla fine dello scorso anno.

Secondo il giudice, pur non potendo escludere completamente il rischio di nuove condotte illecite, il venir meno del suo legame lavorativo diretto con l’ente municipale attenua in parte le esigenze cautelari. Un indebolimento che ha spinto il tribunale a disporre una misura meno afflittiva, seppur mantenendo un livello di controllo costante.

L’inchiesta resta ancora aperta e si attendono gli sviluppi delle indagini, che potrebbero far emergere nuovi elementi su quanto accaduto all’interno della macchina amministrativa del piccolo Comune salentino. _________

LA RICERCA nel nostro articolo dell'11 luglio scorso

