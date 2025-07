I CONSIGLI DELL’ASSOCIAZIONE CODICI PER RIDURRE I CONSUMI ENERGETICI NELLE NOSTRE ABITAZIONI D’ESTATE

Riceviamo e volentieri pubblichiamo. Da Roma, l’associazione dei Consumatori Codici, Centro per i Diritti del Cittadino, ci manda il seguente comunicato __________

Codici: strategie efficaci per famiglie consapevoli, ecco come ridurre i consumi energetici a casa

Con l’aumento dei costi e la crescente consapevolezza ambientale, sempre più famiglie italiane cercano soluzioni concrete per ridurre i consumi energetici domestici. L’associazione Codici fornisce alcuni consigli pratici per risparmiare sulla bolletta e ridurre l’inquinamento.

Secondo le ultime analisi, una famiglia media può ridurre la propria bolletta energetica del 20-30% attraverso semplici accorgimenti ed investimenti mirati, contribuendo significativamente alla riduzione delle emissioni di CO2. I consumi energetici domestici rappresentano circa il 25% del consumo totale di energia in Italia, rendendo l’efficienza energetica residenziale un elemento chiave nella strategia di transizione ecologica del Paese.

Il primo esempio pratico riguarda l’utilizzo delle lampadine. Sostituire quelle tradizionali con quelle Led significa risparmiare sulla bolletta e ridurre le emissioni di CO2. Le lampadine Led, infatti, consumano fino all’80% in meno e producono meno calore, quindi, sono perfette anche nei mesi più caldi.

Anche questa estate le temperature registrano picchi importanti e preoccupanti, di conseguenza l’utilizzo del condizionatore è sempre più diffuso. È possibile però, ricorrere anche ad alcuni accorgimenti per utilizzare meno gli impianti, riducendo il consumo di energia. Ad esempio, usare tende e persiane per riparare la casa dal sole durante le ore più calde della giornata.

Un’altra soluzione è ventilare l’abitazione al mattino ed alla sera, quando il climatizzatore non è in funzione. A proposito di caldo, è consigliabile limitare l’uso di apparecchiature che contribuiscono ad aumentare la temperatura interna dell’abitazione come computer, tv, elettrodomestici e luci. Un modo per contrastare le temperature torride di questo periodo e, in generale, per risparmiare fino al 10% sui costi energetici annuali.

La riduzione dei consumi energetici domestici rappresenta una strategia vincente, che coniuga risparmio economico e responsabilità ambientale. Attraverso una combinazione di comportamenti consapevoli, piccoli investimenti e interventi mirati, ogni famiglia può contribuire significativamente alla transizione energetica del Paese.

Category: Costume e società, Riceviamo e volentieri pubblichiamo