OTTO ANNI DI RECLUSIONE PER VIOLENZE SULLA EX: DONNA AGGREDITA ANCHE DURANTE LA GRAVIDANZA

È stato condannato a otto anni di carcere un uomo di 32 anni, cittadino straniero, ritenuto responsabile di una lunga e brutale sequenza di abusi fisici, psicologici e sessuali ai danni della sua ex compagna. I fatti, avvenuti tra il 2022 e il 2024 nei comuni di Surbo e Lequile, sono stati al centro del procedimento penale conclusosi con la sentenza emessa lunedì dalla prima sezione collegiale del Tribunale.

Secondo quanto accertato dalle indagini coordinate dalla Procura, l’imputato avrebbe più volte colpito la donna con calci e pugni, arrivando in un caso a causarle un trauma alla testa giudicato guaribile in 15 giorni. Le vessazioni, stando al quadro accusatorio, si sarebbero verificate anche durante la gravidanza della vittima: in un episodio particolarmente drammatico, la costrinse ad assumere un’ingente quantità di farmaci, nel tentativo – secondo gli inquirenti – di provocare un aborto.

L’uomo è stato riconosciuto colpevole di maltrattamenti, stalking, lesioni personali e tentata diffusione di materiale intimo a scopo di ricatto. Avrebbe infatti minacciato la compagna di rendere pubblici alcuni video privati, chiedendole in cambio denaro e beni di prima necessità. Le pressioni erano tali da ridurla a consegnargli gran parte dello stipendio mensile. In più occasioni, le avrebbe rivolto minacce di morte, brandendo anche un coltello e facendole temere per la propria vita. In un’occasione, si introdusse nella camera da letto urlando di volerla ammazzare.

La vittima, esasperata e terrorizzata, si trovò costretta a barricarsi in casa per proteggersi.

Attualmente, l’uomo si trova agli arresti domiciliari. È assistito dall’avvocato Giulio Bray, e potrà impugnare la sentenza in appello una volta che verranno depositate le motivazioni, attese entro novanta giorni.

