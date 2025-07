PARABITA, FURTO MIRATO NELLA NOTTE: PRESO DI MIRA IL LABORATORIO ORAFO

(f.f.) _____________ Un furto con spaccata è avvenuto la scorsa notte nel cuore di Parabita. Intorno alle 2, una banda composta da almeno quattro individui ha preso di mira un laboratorio orafo situato in via Roma, riuscendo a forzare l’ingresso e a sottrarre diversi monili in argento. Secondo una prima ricostruzione, i malviventi sono arrivati a bordo di un’auto di grossa cilindrata, probabilmente un’Audi A6.

Uno dei componenti del gruppo è rimasto al volante, pronto a ripartire, mentre gli altri si sono divisi i compiti: uno ha fatto da palo e due sono entrati in azione. Con un attrezzo pesante, i ladri hanno infranto la parte inferiore della vetrata d’ingresso, introducendosi nel piccolo laboratorio artigianale specializzato in creazioni orafe.Una volta all’interno, i due hanno rapidamente forzato una delle vetrinette espositive, afferrando tutto ciò che potevano tra i monili in argento.

L’intera azione si è consumata in pochi minuti. Il negozio, dotato di un unico affaccio sulla strada, si trova accanto a un’attività di abbigliamento, da cui proviene una delle telecamere che avrebbe immortalato almeno parte della scena.I carabinieri della stazione locale, intervenuti subito dopo la segnalazione, hanno avviato le indagini per risalire ai responsabili.

Al momento si lavora sull’analisi delle immagini di videosorveglianza acquisite dalle attività della zona. Il bottino è in fase di quantificazione, ma accanto al danno economico si aggiunge anche quello strutturale alla vetrina e agli arredi.

L’attività presa di mira non risulta dotata di impianto di videosorveglianza interno.

