RAID NOTTURNO NELLA FARMACIA DEL POLIAMBULATORIO: RUBATI MEDICINALI SALVAVITA PER MEZZO MILIONE

Un furto ingente e mirato ha colpito la farmacia del poliambulatorio di Campi Salentina nella notte tra martedì e mercoledì. Ignoti si sono introdotti all’interno della struttura sanitaria, situata nei locali dell’ex ospedale sulla strada per San Donaci, portando via numerosi farmaci ad alto costo, molti dei quali fondamentali per il trattamento di gravi patologie.

La scoperta è avvenuta questa mattina, quando il personale sanitario ha ripreso le attività e ha trovato segni evidenti di effrazione. I ladri avrebbero forzato una finestra per accedere al deposito farmaceutico, dirigendosi con decisione verso l’area adibita a magazzino, dove erano custoditi medicinali considerati “salvavita”.

Secondo una prima valutazione, il valore complessivo del bottino potrebbe aggirarsi intorno ai 500mila euro. Le modalità con cui è stato messo a segno il colpo – rapido, preciso, senza lasciare disordine – fanno pensare a un’azione ben pianificata, probabilmente su commissione.A lanciare l’allarme è stata la responsabile della farmacia, che ha immediatamente avvisato i carabinieri della stazione di Campi Salentina.

I militari, intervenuti sul posto, hanno effettuato i rilievi e acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza, nel tentativo di identificare i responsabili.L’episodio ricorda da vicino un altro furto avvenuto lo scorso giugno all’interno della farmacia dell’ospedale “Cardinale Panico” di Tricase, dove vennero sottratti medicinali oncologici di altissimo valore. Anche in quel caso si trattò di un’azione veloce e mirata.

Al momento, tuttavia, non vi sono elementi certi per stabilire un collegamento tra i due episodi.Le indagini proseguono nel massimo riserbo. I carabinieri stanno lavorando per ricostruire la dinamica, verificare eventuali analogie con furti analoghi e identificare eventuali complici o destinatari del carico rubato.

Nel frattempo, l’Asl ha avviato le verifiche per quantificare con precisione l’entità del danno e garantire la continuità del servizio farmaceutico ai pazienti del distretto.

