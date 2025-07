DUE ARRESTI A LECCE: AVEVANO IN CASA DROGA, SOLDI E UNA PISTOLA

(f.f.)_______

È finita con un arresto in carcere e uno ai domiciliari una notte di controlli della Polizia di Stato nel centro cittadino. I protagonisti sono un 48enne leccese e un 31enne napoletano, trovati in possesso di sostanze stupefacenti pronte per lo spaccio, denaro contante e una pistola a gas in metallo, priva del tappo rosso.

Tutto ha avuto inizio intorno alle 2:45, quando una pattuglia della Sezione Volanti della Questura di Lecce ha notato un uomo in bicicletta transitare in direzione via Trinchese. Alla vista della volante, l’uomo ha accelerato e ha cominciato a voltarsi più volte, attirando l’attenzione degli agenti che hanno deciso di seguirlo.

È stato fermato in piazzetta De Santis Brizio, mentre parlava con un’altra persone. Uno dei due, vistosi osservato, ha lanciato a terra una scatoletta di latta, il cui contenuto – venti dosi di cocaina già confezionate – ha chiarito le intenzioni del gesto.

Dopo aver identificato entrambi – un 48enne originario di Lecce e un 31enne di Napoli – i poliziotti hanno proceduto alla perquisizione personale e successivamente estesa anche al domicilio, dove i due risultavano convivere. Il controllo ha portato al rinvenimento di 106 grammi di cocaina, 848,5 grammi di hashish, 22 grammi di MDMA, 6,3 grammi di funghi allucinogeni e 25 grammi di sostanza da taglio.

Oltre allo stupefacente, sono stati sequestrati anche 905 euro in contanti in banconote di vario taglio e una pistola a gas in metallo, priva del tappo rosso, nascosta tra i vestiti.Per entrambi è scattato l’arresto con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Su disposizione del Pubblico Ministero di turno, il 31enne è stato sottoposto agli arresti domiciliari, mentre il 48enne è stato tradotto presso il carcere di Borgo San Nicola.

Category: Cronaca