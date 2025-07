FURTO D’AUTO SVENTATO A PORTO CESAREO, ARRESTATO IL RESPONSABILE

(f.f.)___________

Tenta di rubare un’auto nel centro di Porto Cesareo, ma viene sorpreso dai Carabinieri e arrestato dopo un breve inseguimento a piedi. L’episodio si è verificato ieri ser in via dei Bacini, dove i militari della Stazione locale, impegnati in un servizio di controllo del territorio, hanno notato due individui giunti a bordo di uno scooter aggirarsi con fare sospetto nei pressi di un veicolo in sosta.

Alla vista della pattuglia, i due hanno tentato la fuga. Uno dei soggetti è riuscito a far perdere le proprie tracce, mentre l’altro è stato raggiunto e bloccato poco dopo.

Si tratta di un 23enne originario di Oria, che è stato arrestato in flagranza di reato con l’accusa di tentato furto aggravato in concorso.Nel corso della perquisizione, l’uomo è stato trovato in possesso di chiavini e centraline elettroniche, strumenti notoriamente impiegati per forzare l’avviamento dei veicoli. Il materiale è stato sottoposto a sequestro.

L’autovettura presa di mira, appartenente a un cittadino residente nella provincia di Rieti, non ha subito danni rilevanti grazie al tempestivo intervento dei Carabinieri. Il giovane arrestato è stato posto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, su disposizione della Procura della Repubblica di Lecce, che coordina le indagini finalizzate all’identificazione del complice e all’approfondimento di eventuali connessioni con episodi simili.

L’operazione rientra nell’ambito delle attività di prevenzione intensificate durante la stagione estiva, in particolare nei comuni costieri ad alta presenza turistica. L’Arma dei Carabinieri rinnova così il proprio impegno nel garantire la sicurezza del territorio, con una presenza costante e interventi mirati.

Category: Cronaca