DIARIO DEL GIORNO / SABATO 19 LUGLIO 2025

Buongiorno!

Oggi è sabato 19 luglio 2025.

Sant’Arsenio.

Alla nostra amica Federica Greco tanti auguri di buon compleanno!

Abbiamo passato metà mese da alcuni giorni, meno di due settimane alla fine: come siete messi, voi del pollice verde? Vi ricordiamo i lavori da fare, o da ultimare, entro luglio.

Trovate il tempo per dedicarvi a conservare i vostri prodotti in vaso: potrete gustare nell’inverno i profumi e i sapori dell’estate e dell’autunno. Seguite le coltivazioni riparandole dagli eccessi della calura. Controllate gli innesti. Cominciate a preparare il terreno per le coltivazioni autunnali.

Raccogliete le patate appena avranno i gambi completamente secchi, riponendole in un ambiente fresco, asciutto e buio. Raccogliete le piante aromatiche da essiccare. Date acqua alle carciofaie per anticipare il risveglio vegetativo. Semine e trapianti in terreno aperto: lattughe di tutti i tipi, radicchi, cicorie, indivie, catalogna a foglie e a puntarelle; finocchi, spinaci, valeriana, rucola basilico; fagiolini nani e rampicanti; ravanelli, zucchine e cetrioli.

Proteggete le piante in vaso dall’eccessiva calura, ombreggiando ed irrigando appena è necessario. Fate attenzione ad infestanti e parassiti. Spuntate le siepi e i rami delle piante ornamentali che hanno esaurito la fioritura. Seminate viole, violacciocche, myosotis, primule. Eseguite i regolari sfalci e le innaffiature al tappeto erboso.

1992. Palermo. Due mesi dopo la strage di Capaci, in cui morì il giudice Giovanni Falcone, insieme alla moglie ea tre agenti di Polizia, arriva la strage di via d’Amelio, in cui la mafia uccise il procuratore della Repubblica Paolo Borsellino, insieme ai cinque agenti della sua scorta.

Proverbio salentino: MARA DDRHA TERRA CA NU BITE LU PATRUNU

Amara quella terra che non vede il padrone.

Quando non ci si prende personalmente cura delle proprie cose queste vanno in malora.

Category: Costume e società