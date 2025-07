BAMBINO DI 7 ANNI RICOVERATO IN GRAVI CONDIZIONI ALL’OSPEDALE DI GALLIPOLI

(f.f.) ____________ Un bambino di 7 anni si trova ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Sacro Cuore di Gallipoli (nella foto) dove è stato portato in codice rosso questa mattina in seguito ad un principio di annegamento in piscina. I medici del Pronto Soccorso sono riusciti a rianimarlo, ora stanno valutando le sue condizioni.

E’ successo al parco acquatico Splash di Rivabella. Il picccolo, in vacanza con igenitori residenti a La Spezia, sfuggito alla vista di mamma e papà, è entrato in acqua là dove era alta e non sapendo nuotare è andato subito in difficoltà, rimanendo senza sensi.

Socccorso dai presenti nella struttura e poi dai sanitari del 118, è stata una corsa contro il tempo, fino all’arrivo in ospedale.

Sull’accaduto, indagini della Polizia di Stato in corso.

Category: Cronaca