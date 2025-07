PAURA A SCCORRANO PER UN UOMO CHE MINACCIA DI ACCOLTELLARE I PASSANTI

(f.f.) _________ Ieri sera, a Scorrano, i Carabinieri della locale Stazione, supportati dai colleghi della Stazione di Maglie e da un equipaggio del NORM della Compagnia Carabinieri di Maglie, sono stati chiamati a fronteggiare una situazione estremamente pericolosa: un uomo in evidente stato di alterazione psicofisica, armato di coltelli, ha seminato il panico tra i passanti in una via del centro cittadino.

All’arrivo della pattuglia, i militari dell’Arma si sono trovati di fronte a una reazione violenta e imprevedibile: l’uomo ha lanciato i coltelli contro di loro, senza per fortuna provocare feriti, per poi barricarsi all’interno della propria abitazione. Dopo un primo tentativo di contenimento, l’individuo è uscito nuovamente armato, minacciando l’incolumità di chiunque si trovasse nei paraggi.

Nonostante i ripetuti tentativi di mediazione e la calma mantenuta in un contesto ad alta tensione, i Carabinieri hanno dovuto ricorrere all’uso proporzionato dei dispositivi in dotazione, tra cui il Taser e lo spray al capsicum.

L’azione, eseguita con precisione e sangue freddo, ha consentito di neutralizzare la minaccia senza ulteriori conseguenze, portando all’arresto in sicurezza dell’uomo, successivamente risultato positivo a sostanze stupefacenti verosimilmente del tipo cocaina.

Dopo gli accertamenti presso l’Ospedale “Veris Delli Ponti” di Scorrano, l’uomo è stato condotto alla Casa Circondariale “Borgo San Nicola”, come disposto dal pm di turno della Procura della Repubblica di Lecce.

Category: Cronaca