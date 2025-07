DIARIO DEL GIORNO / LUNEDI’ 21 LUGLIO 2025

Buongiorno!

Oggi è domenica 21 luglio 2025.

San Prassede.

A Lecce, la nostra amica Paola Solazzo festeggia il suo compleanno: auguri!

1979, come oggi l’omicidio a Palermo del capo della Squadra Mobile, il commissario Boris Giuliano per mano della mafia siciliana a Palermo. Il sicario fu Leoluca Bagarella, ora all’ ergastolo in regime di carcere duro, che lo sorprese alle spalle, sparandogli sette colpi di 7,65 mentre beveva un caffè in un bar, eliminando così un onesto servitore dello Stato, che in più occasioni si era spinto molto avanti con le sue indagini, ed ormai era diventato scomodo.

Una bevanda dissetante, per l’ afa estiva? Il te caldo al limone! Ce lo consiglia una nostra lettrice, che ci raccomanda anche di mangiare a volontà l’ albedo.

Acqua calda ma non bollente, meglio su foglie (nel caso, poi da filtrare), che le bustine, naturalmente nella teiera, e con dosi secondo l’ intensità desiderata. Limone, scorza nella tazza, e a volontà in bocca da masticare e deglutire l’albedo, la parte bianca del limone che si trova sotto la buccia gialla, che ha poi tante altre proprietà salutari e benefiche.

Proverbio salentino: OGNE SOTTILE INGEGNU ENE TE LU BESEGNU

Ogni sottile ingegno viene dal bisogno. Un proverbio che a tutti noi è noto come: il bisogno aguzza l’ingegno.

