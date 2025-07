BAMBINO DI 7 ANNI RICOVERATO / AGGIORNAMENTO SULLE SUE CONDIZIONI

(Rdl) ___________ Nota stampa difffusa questa sera dall’Asl di Lecce __________

Il bambino di sette anni che ieri mattina ha rischiato l’annegamento nella piscina di un parco acquatico è ricoverato nel Reparto di Anestesia e Rianimazione dell’Ospedale di Gallipoli. Il piccolo è stato prontamente soccorso dagli operatori del 118 e trasportato in Ospedale dove i medici rianimatori hanno eseguito manovre di rianimazione cardio respiratoria.

Le condizioni sono critiche e stabili: le funzioni vitali sono assicurate dal ricorso a farmaci e macchinari.

“La catena del soccorso ha funzionato, in una calda domenica di luglio, in un territorio con un alto numero di presenze turistiche, con temperature sempre più preoccupanti: il sistema sanitario nazionale c’è sempre, e c’è stato anche in questo drammatico episodio, come baluardo di garanzia della tutela del diritto alla salute.

li operatori del 118, del Pronto Soccorso e del Reparto di Anestesia e Rianimazione hanno messo in campo tutte le azioni e gli interventi utili per salvare la vita al bambino. I Medici e tutti i professionisti del Reparto che lo accoglie continuano a farlo.

Voglio ringraziare tutti i sanitari coinvolti e la Direzione medica di Presidio, facendomi portavoce dell’augurio che il piccolo possa stare meglio e ritornare tra le braccia dei suoi genitori” – ha dichiarato il Direttore Generale Stefano Rossi. ___________

LA RICERCA nel nostro articolo di ieri

Category: Cronaca