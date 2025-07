IGNORA L’ALT DEI CARABINIERI: ERA ALLA GUIDA CON PATENTE SOSPESA ED E’ RISULTATO POSITIVO ALL’HASHISH

(f.f.)_______

Serata movimentata lungo le strade del Salento, dove i carabinieri hanno intensificato i controlli nel corso di un servizio straordinario disposto nelle aree più frequentate della costa e dell’entroterra. Durante le verifiche, un giovane originario di Cerignola (Foggia) è stato intercettato nei pressi di Baia Verde, mentre si trovava alla guida di un’auto a noleggio in compagnia di un cittadino statunitense.

Alla vista dei militari, il conducente ha ignorato l’alt imposto dalla pattuglia, proseguendo la marcia nel tentativo di eludere il controllo. La sua corsa è però terminata poco dopo lungo la statale 274, dove è stato definitivamente fermato dai militari dell’Arma.Sottoposto a controlli, è emerso che il giovane guidava nonostante la patente gli fosse stata sospesa. Inoltre, è risultato positivo all’uso di hashish.

Per lui è scattata la denuncia e il documento di guida è stato nuovamente ritirato. In auto con lui si trovava un ragazzo americano residente a Miami, che deteneva una piccola quantità della stessa sostanza: per questo è stato segnalato alla prefettura di Lecce per uso personale.Sempre nell’ambito dello stesso servizio, a Maglie, è stato fermato un altro uomo, già noto alle forze dell’ordine, trovato in possesso di droga.

L’individuo ha rifiutato di sottoporsi agli accertamenti sanitari per verificare l’eventuale assunzione di stupefacenti. Nei suoi confronti è stata sporta denuncia, con conseguente sequestro del mezzo e della sostanza ritrovata, che verrà sottoposta ad analisi chimico-tossicologiche.

L’attività complessiva ha portato all’identificazione di circa 190 persone e al controllo di 80 veicoli. Sono stati inoltre ispezionati tre locali pubblici ed elevate nove sanzioni per infrazioni al codice della strada. In due casi si è proceduto anche al sequestro amministrativo dei mezzi e al ritiro dei documenti di circolazione.

Category: Cronaca