ANZIANO SCOMPARE PER ORE, POI LA TRAGICA SCOPERTA: RITROVATO SENZA VITA IN UN TERRENO DI UGENTO

È stato ritrovato privo di vita in un appezzamento di terra, dove era solito recarsi, un uomo di 90 anni originario di Ugento. Il drammatico episodio si è verificato ieri nella zona rurale conosciuta come “Vicenza”, nei pressi della statale 274, dove il pensionato si era diretto domenica mattina senza far più ritorno.

La vittima, Cosimo Citignola, vedovo e con problemi di salute, era solito occuparsi in autonomia di un fondo agricolo di sua proprietà. Viveva da solo e trascorreva spesso le giornate immerso nei lavori tra gli ulivi. Quando, con il calare della sera, i familiari non sono riusciti a mettersi in contatto con lui, hanno iniziato a temere il peggio.

Nessuna risposta al telefono e nessuna traccia a casa. Preoccupati, i nipoti hanno deciso di avviare personalmente le ricerche, dirigendosi verso il terreno dove sapevano che l’anziano si recava abitualmente. Lì, poco dopo la mezzanotte, hanno notato l’automobile parcheggiata accanto al fondo e, a breve distanza, il corpo dell’uomo steso al suolo, privo di vita.

Le condizioni in cui è stato trovato il cadavere, già in parte intaccato da animali selvatici, hanno reso ancora più doloroso il ritrovamento.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e un’équipe del 118, insieme al medico legale, che ha escluso segni di violenza, attribuendo la morte a un malore improvviso.Il magistrato di turno ha autorizzato la restituzione della salma ai familiari per le esequie, dopo gli accertamenti di rito.

L’intera comunità è rimasta scossa dalla notizia della scomparsa dell’anziano, molto conosciuto e stimato nel territorio per la sua riservatezza e dedizione al lavoro nei campi.

