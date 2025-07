LECCE, GIOVANE FERMATO CON 17 CHILI DI POTENTI PETARDI E DROGA: DENUNCIATO

(f.f.)_________

Nel pomeriggio di ieri, lungo la via vecchia Surbo, la Polizia di Stato ha intercettato un’automobile con alla guida un uomo che, alla sola vista della volante, ha assunto un comportamento sospetto. L’atteggiamento irrequieto del conducente ha spinto gli agenti a procedere con un controllo approfondito.

L’uomo, un 33enne italiano già noto alle forze dell’ordine, è stato sottoposto a perquisizione personale e veicolare. All’interno del bagagliaio sono stati rinvenuti cinque imballi, ciascuno contenente quattro batterie monocolpo da 100 colpi l’una, per un totale di venti potenti artifizi pirotecnici.

Durante l’ispezione dell’abitacolo, i poliziotti hanno inoltre scoperto un involucro contenente hashish nascosto in un pacchetto di sigarette e una somma di 8.900 euro in contanti, tutta in banconote da 50 euro.

La perquisizione è proseguita nell’abitazione dell’uomo, situata a Squinzano, con il supporto degli agenti della Squadra Mobile e degli artificieri. All’interno dell’appartamento sono stati trovati 10 grammi di hashish, 8,8 grammi di marijuana, tredici semi di cannabis e una vasta quantità di materiale pirotecnico per un peso totale superiore ai 17 chilogrammi, confezionato in 151 scatole di vario tipo. Ulteriori 1.930 euro in contanti sono stati sequestrati.

Tutto il materiale esplodente è stato preso in carico e messo in sicurezza dagli artificieri del Nucleo di Brindisi. L’uomo è stato denunciato a piede libero e dovrà ora rispondere delle violazioni accertate.

Category: Cronaca