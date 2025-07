ISPEZIONE A SORPRESA NEL CARCERE DI LECCE: TROVATI DROGA E TELEFONINI

(f.f.)_________

Una perquisizione condotta all’alba ha portato al sequestro di sostanze stupefacenti e dispositivi elettronici all’interno del carcere leccese di Borgo San Nicola. L’operazione, svolta senza preavviso, ha interessato le aree comuni delle sezioni detentive, ed è stata condotta dalla polizia penitenziaria con il supporto dell’unità cinofila della guardia di finanza.

Determinante l’intervento del cane antidroga Jessica, che ha individuato oltre 100 grammi di hashish nascosti in più involucri. Assieme alla droga, gli agenti hanno trovato un bilancino di precisione e tre telefoni cellulari, completi di cavetti e alimentatori.

L’ispezione è poi proseguita tra le strutture prefabbricate interne, dove è stato rinvenuto un microtelefono con relativo caricabatterie, nascosto tra le intercapedini delle scale.

Il materiale sequestrato – droga e apparecchi elettronici – è stato acquisito a carico di ignoti. Resta aperta l’ipotesi che tali oggetti siano stati introdotti all’interno della struttura penitenziaria tramite droni, modalità già emersa in passato in analoghi episodi. Le indagini proseguono per risalire ai responsabili.

Category: Cronaca