TERRITORIO RIDOTTO A RIFIUTI: AREA SIGILLATA A PORTO CESAREO

Una vasta porzione di terra nel cuore del territorio comunale è finita sotto sequestro dopo che vi è stata scoperta una discarica abusiva. Il sopralluogo, condotto nel pomeriggio di martedì, ha visto in azione la polizia locale in collaborazione con gli ispettori ambientali di Legambiente.

Sul fondo agricolo, trasformato in un deposito incontrollato, sono stati rinvenuti rifiuti di ogni tipo, abbandonati senza alcun rispetto delle normative ambientali. Una situazione di degrado ambientale grave, che ha spinto gli operatori a porre immediatamente i sigilli all’area. Contestualmente, è stata inoltrata una dettagliata comunicazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecce.

Il titolare del terreno, già destinatario di una sanzione amministrativa per abbandono di rifiuti, è stato denunciato penalmente per gestione illecita, in concorso con persone al momento non identificate. Le autorità stanno proseguendo con gli accertamenti per risalire all’origine degli scarti e verificare se vi siano ulteriori responsabilità da parte di terzi.

L’intervento si inserisce in un più ampio piano di monitoraggio ambientale nella zona, volto a contrastare fenomeni di inquinamento e violazioni della normativa ecologica, sempre più diffusi anche in aree rurali e turistiche.

