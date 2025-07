OPERAZIONE DELLA POLIZIA A MARINA DI SALVE: TRE DENUNCE E SEQUESTRI

(f.f.)___________

Nella mattinata del 29 luglio, la Polizia di Stato, con il supporto della Polizia Locale di Salve, ha condotto un’attività straordinaria di controllo del territorio nella marina della località salentina, finalizzata a contrastare il fenomeno dell’abusivismo commerciale lungo le coste.

L’operazione, disposta dal Questore di Lecce Giampietro Lionetti e rientrante nelle direttive del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, ha avuto come obiettivo le aree balneari più frequentate, dove negli ultimi tempi si è registrata la presenza di stabilimenti di fatto abusivi su suolo demaniale, spesso allestiti su tratti di spiaggia libera.

Le forze dell’ordine hanno passato al setaccio l’intera zona, concentrandosi in particolare su esercizi commerciali e attività riconducibili a servizi di noleggio per i bagnanti. Al termine dei controlli, sono emerse irregolarità in tre esercizi: un hotel e due chioschi sul lungomare gestivano, senza alcuna autorizzazione, l’affitto di lettini, ombrelloni e altre attrezzature da spiaggia.

I tre esercenti abusivi sono stati denunciati per occupazione non autorizzata del demanio marittimo, mentre le attrezzature – ben 50 tra ombrelloni, sdraio e supporti – sono state sequestrate. I controlli rientrano in una più ampia strategia di presidio della legalità, soprattutto in aree a forte vocazione turistica.

Durante il servizio sono stati istituiti anche due posti di blocco: identificate 42 persone e controllati 24 veicoli. La Polizia Locale ha prestato particolare attenzione ai motocicli e ciclomotori, spesso coinvolti in infrazioni al codice della strada nelle zone litoranee.

