TURISTA CAMPANO SCOMPARE NELLO IONIO: RICERCHE IN CORSO A TORRE PALI

Una tranquilla mattinata al mare si è trasformata in tragedia a Torre Pali, marina del comune di Salve, dove un uomo di 77 anni risulta disperso da ore dopo essersi tuffato in acqua. Il protagonista della vicenda è Francesco Monda, originario di Marigliano, in provincia di Napoli, in vacanza nel Salento con la famiglia.

Secondo quanto riferito dai presenti, l’anziano si era immerso nello Ionio intorno alle 9:30, per un bagno apparentemente senza rischi. Ma da quel momento in poi non è più tornato a riva. I familiari, non vedendolo riemergere, hanno dato immediatamente l’allarme.

Le condizioni del mare erano critiche già dalla mattina, con onde alte e vento teso che potrebbe aver contribuito all’allontanamento improvviso dell’uomo dalla zona di balneazione. In pochi minuti sono state mobilitate le motovedette della guardia costiera e i mezzi dell’Ufficio marittimo di Santa Maria di Leuca, che hanno avviato una vasta operazione di ricerca.

La macchina dei soccorsi è ancora in piena attività. Le ricerche coinvolgono anche i sommozzatori dei vigili del fuoco del nucleo di Brindisi, affiancati dalle forze dell’ordine e da alcuni operatori locali, tra pescatori e noleggiatori di imbarcazioni che si sono messi a disposizione. La zona è attentamente perlustrata, con particolare attenzione all’area intorno al piccolo porto turistico e ai lidi vicini.

Un elicottero dei vigili del fuoco, partito da Bari, ha sorvolato per diverse ore il tratto di costa, nella speranza di individuare tracce dell’uomo. Si lotta contro il tempo, in un contesto dove ogni minuto che passa riduce le probabilità di ritrovarlo in vita.

L’intera comunità è in apprensione per l’esito delle ricerche, mentre si attendono aggiornamenti da parte delle autorità impegnate in questa delicata operazione.

