IL VESCOVO DI UGENTO RIUNISCE I SACERDOTI DOPO LE VOCI DI PRESUNTE MOLESTIE IN SEMINARIO

Clima di forte apprensione nella diocesi di Ugento-Santa Maria di Leuca, dove da giorni circolano insistenti indiscrezioni su possibili episodi di molestie sessuali che sarebbero avvenuti nel passato tra le mura del seminario minore “Francesco Bruni”. In risposta a questa crescente inquietudine, il vescovo Vito Angiuli ha convocato d’urgenza un’assemblea straordinaria con tutti i sacerdoti della diocesi.

L’incontro si è svolto nelle ultime ore all’interno del seminario vescovile, in un clima di massima riservatezza. La convocazione, stando alla comunicazione ufficiale, avrebbe avuto come scopo un confronto aperto su “tematiche critiche” che toccano da vicino la comunità ecclesiale locale. Ma secondo fonti interne, dietro questo confronto si nasconderebbe una questione ben più delicata: presunti abusi che sarebbero avvenuti anni fa all’interno dell’istituto di formazione religiosa.

A oggi, va sottolineato, non risultano depositate denunce né presso l’autorità giudiziaria né in sede ecclesiastica. Non è stata neppure formalizzata un’indagine interna di tipo canonico. Tuttavia, il silenzioso movimento osservato martedì mattina nei pressi del seminario – con numerosi sacerdoti arrivati alla spicciolata – sembra confermare la portata della preoccupazione all’interno delle gerarchie locali.

Nessuna comunicazione ufficiale è giunta dalla diocesi, e dai vertici della curia è stato mantenuto il più stretto riserbo. La questione, qualora dovessero emergere testimonianze concrete, potrebbe in futuro approdare anche in sede giudiziaria.

Al momento tutto resta avvolto da un velo di incertezza, ma la decisione del vescovo di riunire il clero in via del tutto eccezionale testimonia che la diocesi sta prendendo molto sul serio le voci diffuse in questi giorni. Saranno i prossimi sviluppi a chiarire se queste indiscrezioni avranno fondamento o resteranno solo un’ombra inquietante sul presente e il passato dell’istituto religioso.

Category: Cronaca