MAXI CONTROLLO INTERFORZE TRA LECCE, MONTERONI, SURBO E CALIMERA: DENUNCE, SEQUESTRI E MULTE NEI LOCALI

Serata ad “alto impatto” ieri, 31 luglio, per le strade di Lecce, Monteroni, Surbo e Calimera, dove si è svolta una vasta operazione interforze finalizzata alla prevenzione e repressione dell’illegalità diffusa. I controlli, disposti per intensificare la sicurezza nei territori, hanno coinvolto Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale, in un’azione sinergica che ha interessato sia la viabilità sia le attività commerciali.

Nel capoluogo salentino le forze dell’ordine hanno concentrato l’attenzione in alcune aree nevralgiche del centro cittadino, come piazzetta Santa Chiara, Convitto Palmieri e piazzale Paul Harris, con particolare riguardo ai luoghi di aggregazione giovanile, considerati spesso punti critici per lo spaccio di sostanze stupefacenti.

L’imponente dispositivo ha previsto l’allestimento di 8 posti di controllo, durante i quali sono state identificate ben 226 persone e 52 veicoli. Sono state elevate 12 sanzioni per violazioni al Codice della Strada, ritirate 3 patenti di guida e sottoposte 4 persone all’alcoltest. Due le denunce scattate: una per guida in stato di ebbrezza alcolica e un’altra per guida sotto l’effetto di stupefacenti. Sequestrati anche piccoli quantitativi di droga: 1,7 grammi di cocaina e 4,2 grammi di hashish.L’attività di controllo si è estesa anche sul fronte commerciale: 12 gli esercizi pubblici ispezionati, di cui 8 a Lecce, 2 a Monteroni e 2 a Surbo.

Tre ristoranti sono stati sanzionati per occupazione abusiva di suolo pubblico, mentre un quarto è stato multato per violazioni relative al regolamento comunale sul decoro urbano e sull’igiene. La Squadra Amministrativa della Questura di Lecce ha annunciato che potrebbero seguire ulteriori sanzioni, in attesa della completa verifica della documentazione richiesta agli esercizi sottoposti a controllo.

L’operazione conferma l’impegno delle forze dell’ordine nel presidiare il territorio e garantire sicurezza, legalità e rispetto delle norme, soprattutto nei mesi estivi quando l’afflusso nei centri abitati aumenta e con esso i potenziali rischi.

