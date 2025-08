DUE BRILLANTI OPERAZIONI ANTIDROGA DEI CARABINIERI A SALICE SALENTINO EA VEGLIE: SEQUESTRI, ARRESTI

Report del Comando Provinciale dei Carabinieri di Lecce __________



È stata una serata intensa per i militari della Compagnia dei Carabinieri di Campi Salentina, impegnati in due distinte operazioni volte al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nel territorio.



A Salice Salentino, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Campi Salentina hanno fermato un’autovettura sospetta nel centro cittadino. Alla guida una giovane donna, che ha manifestato fin da subito segni di nervosismo. L’intuito dei militari ha trovato conferma nel corso della perquisizione: occultati all’interno del veicolo, sono stati rinvenuti circa 70 grammi di sostanza stupefacente verosimilmente del tipo cocaina, 1 grammo di marijuana e un bilancino di precisione. La donna è stata arrestata in flagranza di reato e, dopo le formalità di rito, condotta presso la Casa Circondariale di Lecce, come disposto dal PM di turno della Procura della Repubblica di Lecce che conduce le indagini.



Contemporaneamente, a Veglie, i Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Campi Salentina hanno sottoposto a controllo un uomo notato in atteggiamenti sospetti. Il comportamento ambiguo ha indotto i militari dell’Arma a procedere con una perquisizione personale e domiciliare, che ha portato alla scoperta di un vero e proprio centro di smistamento della droga: oltre 400 grammi di sostanza stupefacente verosimilmente del tipo cocaina già suddivisa in dosi, un grammo di hashish, strumenti per il confezionamento, due macchine sottovuoto, nove dispositivi telefonici (tra smartphone e mini telefoni cellulari), materiale da taglio, una cartuccia calibro 12 e un registro contabile relativo alla presunta attività illecita.

Sequestrata anche la somma di oltre 2.200 euro in contanti, ritenuta provento della stessa presunta attività di spaccio. Anche in questo caso, il soggetto è stato arrestato in flagranza e condotto presso la Casa Circondariale di Lecce, come disposto dal PM di turno della Procura della Repubblica di Lecce, che conduce le indagini.



Questi risultati testimoniano ancora una volta la costante attenzione dell’Arma dei Carabinieri verso le dinamiche criminali del territorio e il quotidiano impegno nel tutelare la legalità e la sicurezza dei cittadini. Il contrasto alle piazze di spaccio rimane una priorità operativa, soprattutto nella prevenzione dei fenomeni che coinvolgono le fasce più giovani della popolazione.

È importante sottolineare che i procedimenti si trovano nella fase preliminare e che l’eventuale colpevolezza in ordine ai reati contestati, dovrà essere accertata in sede di processo nel contraddittorio tra le parti.

Lecce, 5 agosto 2025

