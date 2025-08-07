INCENDIO ALL’ALBA DEVASTA IL ‘TRESOR’ SUL LUNGOMARE DI GALLIPOLI

(f.f.)___________

Un violento incendio ha colpito nelle prime ore del mattino un’attività di ristorazione situata sul litorale di Gallipoli. Le fiamme sono divampate intorno alle 6 all’interno di un noto ristorante affacciato su lungomare Galileo Galilei, provocando danni significativi alla struttura.

I primi a intervenire sono stati i Vigili del Fuoco, che hanno operato con grande prontezza per domare il rogo e mettere in sicurezza l’area, evitando che l’incendio si propagasse ulteriormente o coinvolgesse edifici vicini. L’intervento è stato ancora in corso per diverse ore.

Sul posto sono giunti anche i carabinieri, che hanno immediatamente avviato i rilievi e aperto un’indagine per far luce sulle cause dell’accaduto. Al momento non si esclude nessuna pista, nemmeno quella del gesto doloso, ma saranno gli accertamenti tecnici e le analisi dei filmati di videosorveglianza a chiarire l’origine dell’incendio.

I danni all’interno del locale sono gravi, con diverse aree completamente compromesse. Si attende ora la stima ufficiale da parte dei tecnici. Il ristorante resterà chiuso fino al termine delle verifiche e dei lavori di ripristino.

L’episodio ha destato allarme tra residenti e operatori della zona, soprattutto in piena stagione estiva. L’area è stata transennata per motivi di sicurezza, mentre proseguono le indagini.

Category: Cronaca