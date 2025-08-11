DONNA 54ENNE MUORE IN SPIAGGIA A PORTO CESAREO: FATTA RIENTRARE A RIVA DAI BAGNANTI, INUTILI I SOCCORSI

(f.f.)___________

Un pomeriggio di vacanza si è trasformato in tragedia per Mina Trevisi, 54 anni, originaria di Novoli e residente da tempo a Milano, deceduta ieri sera mentre si trovava sulla spiaggia libera nei pressi di via Silvio Pellico.

La donna, in villeggiatura nel Salento con alcuni amici, aveva appena fatto ingresso in acqua in un tratto poco profondo, quando è stata colta da un improvviso malore, probabilmente di natura cardiaca.

È caduta quasi subito, attirando l’attenzione dei presenti che si sono precipitati a soccorrerla.Alcuni bagnanti sono riusciti a riportarla rapidamente a riva, mentre altri hanno allertato il 118. I sanitari giunti sul posto hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione, ma per la 54enne non c’è stato nulla da fare.

Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti anche i Carabinieri della locale stazione e gli agenti della polizia municipale, che hanno informato il pubblico ministero di turno. La salma è stata restituita ai familiari.L’episodio ha scosso profondamente residenti e turisti presenti in spiaggia, lasciando un senso di sgomento in una località solitamente legata a momenti di svago e relax estivo.

Category: Cronaca