FORZA IL POSTO DI BLOCCO E SPERONA L’AUTO DELLA POLIZIA, ARRESTATO

Un uomo di 43 anni, originario di Palagiano e con precedenti penali, è stato arrestato dalla Polizia di Stato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, dopo un rocambolesco inseguimento conclusosi con lo speronamento di un’auto civetta.

L’episodio si è verificato a Taranto, nel quartiere Paolo VI, nella zona delle cosiddette “case bianche”. Gli agenti della Squadra Mobile – sezione Falchi – hanno notato il 43enne, già conosciuto per reati specifici, mentre si aggirava lentamente a bordo di un Fiat Doblò, nonostante si trovasse a diversi chilometri dal comune di residenza.

Alla vista della paletta e dell’ordine di fermarsi, l’uomo ha premuto sull’acceleratore, tentando di eludere il controllo. Ne è nato un inseguimento serrato, condotto anche con il supporto di un secondo equipaggio presente in zona, che ha portato il furgone a imboccare una strada senza uscita.

Nel tentativo di fuggire, il conducente ha inserito la retromarcia e colpito violentemente il veicolo della polizia che lo stava bloccando. Gli agenti, scesi rapidamente dall’auto, sono riusciti a immobilizzarlo mentre si trovava ancora all’interno del mezzo.

La perquisizione ha portato al sequestro di due involucri in cellophane termosaldati contenenti complessivamente oltre 20 grammi di eroina in pietra.

Category: Cronaca