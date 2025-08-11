MAXI OPERAZIONE NEL BRINDISINO: SCOPERTI LAVORO NERO, ABUSI E DROGA

(f.f.)_____________

Un’ampia attività di verifica condotta congiuntamente dalla Guardia di Finanza di Brindisi e dalla Polizia Locale di Fasano ha messo in luce numerose irregolarità nei comuni di Fasano, Torre Canne e Savelletri, nell’area settentrionale della provincia. I controlli, intensificati con l’arrivo della stagione turistica, hanno interessato otto attività commerciali, con particolare attenzione alla lotta contro il lavoro sommerso e alla verifica dell’emissione degli scontrini fiscali.

In un ristorante, gli ispettori hanno individuato due dipendenti completamente privi di regolare contratto e altri due assunti in maniera non conforme alla normativa vigente. Per queste gravi infrazioni, l’Ispettorato Territoriale del Lavoro ha avviato la procedura per disporre la sospensione dell’esercizio.

Durante le ispezioni è emerso anche un caso di attività di parcheggiatore svolta abusivamente, con l’aggravante dell’impiego di un minore. Il ragazzo è stato riaffidato alla madre, mentre l’uomo responsabile è stato denunciato alla Procura della Repubblica.

L’operazione, condotta con il supporto delle unità cinofile, ha portato inoltre al sequestro di più di 30 grammi di sostanze stupefacenti, tra cui cocaina, hashish ed ecstasy, rinvenute nel corso dei controlli.

Le autorità coinvolte hanno ribadito come il lavoro nero costituisca una minaccia per l’economia legale, la sicurezza dei lavoratori e la leale concorrenza tra imprese. Le verifiche continueranno per tutta l’estate, con l’obiettivo di tutelare la legalità e garantire un’economia sana sul territorio.

Category: Cronaca