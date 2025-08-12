LA MORTE IMPROVVISA A PRESICCE ACQUARICA DI FLAVIO D’AMICO

(Rdl) _____________ E’ morto ieri sera all’interno della sua auto ferma in paese, vicino casa, stroncato da un malore improvviso, Flavio D’Amico, 47 anni, di Presicce Acquarica. Lo ha visto un passante che ha lanciato l’allarme, ma quando sono arrivati i soccorsi del 118, per lui non c’era più niente da fare.

Persona affabile e buona, conosciuto e stimato, appassionato di sport, del calcio in particolare, del mare, della natura salentina, lascia dietro di sé una scia di sgomento nei suoi tanti amici e conoscenti, che in queste ore stanno riempiendo i social di post con le loro testimonianze di affetto e di dolore.

Category: Cronaca