DIARIO DEL GIORNO / MERCOLEDI’ 13 AGOSTO 2025

Buongiorno!

Oggi è mercoledì 13 agosto 2025.

Sant’ Ippolito.

A Copertino la nostra amica Giuggiola Spedicato festeggia il suo compleanno, tanto affettuosi auguri!

Come oggi, sessantaquattro anni fa, nel 1961, iniziano i lavori: il governo della Germania Est, sotto l’ influenza sovietica, fa costruire il Muro di Berlino. Di solito muri si costruiscono per difendersi da popolazioni straniere che vogliono entrare, nel caso della Germania comunista il muro fu eretto per evitare che i cittadini scappassero via trasferendosi altrove. Se la popolazione voleva scappare in massa da Comunismo evidentemente le condizioni d i vita erano terribili. Neanche durante il famigerato regime Nazista era stato impedito impedito ai cittadini tedeschi che volevamo farlo, di abbandonare la Germania.

Il muro sarà abbattuto solo nel 1989 quando cambieranno radicalmente le condizioni dell’ Europa uscita dalla Seconda Guerra Mondiale, anno che diventerà una data-simbolo.

Proverbio salentino: MACARI CA LA MINTI LA BARCA A MARE QUANDU LU IENTU NU TE AE A FAVORE

E’ inutile che metti la barca in mare quando il vento non ti è favorevole.

Quindi è bene che, prima di affrontare una qualsiasi impresa, rendersi conto se le condizioni in cui andremo ad operare siano favorevoli.

Category: Costume e società