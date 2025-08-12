NARDO’, GIOVANE IMMIGRATO ALGERINO, ARRESTATO PER TENTATA RAPINA IN UN SUPERMERCATO, RINCHIUSO IN CARCERE

(f.f.)___________

Momenti di paura nel tardo pomeriggio di ieri in un supermercato di Nardò, dove un giovane di 24 anni, di origine algerina e irregolare sul territorio nazionale, è stato arrestato dalla Polizia di Stato per tentata rapina dopo aver aggredito dipendenti e vigilanza.

L’episodio è avvenuto intorno alle 19, durante un servizio di pattugliamento finalizzato anche al controllo delle attività commerciali in chiusura. Gli agenti del Commissariato locale, transitando nei pressi del supermercato, sono stati richiamati da alcuni cittadini che chiedevano aiuto: all’interno, un uomo stava danneggiando scaffali e merce, aggredendo con una bottiglia i lavoratori e tentando di fuggire.

Secondo la ricostruzione, il 24enne era già stato notato poco prima con uno zaino sospetto. Fermato dalla vigilanza, aveva restituito alcune birre senza protestare, allontanandosi rapidamente. Dopo circa mezz’ora, però, era tornato nello stesso punto vendita, sempre con lo stesso zaino, nuovamente pieno. Alla richiesta di mostrarne il contenuto, ha estratto diverse bottiglie di birra e pezzi di formaggio per un valore superiore ai 60 euro. Invitato a restituire la merce, ha reagito con violenza, spintonando la guardia e tentando la fuga.

Quando gli agenti sono intervenuti, hanno prima evacuato i clienti per garantire la sicurezza, poi sono entrati per fermare il giovane, che urlava frasi incomprensibili e stringeva i pugni pronto a colpire, muovendosi su un pavimento scivoloso per la birra versata e i cocci di vetro sparsi. In pochi istanti è stato immobilizzato e condotto sull’auto di servizio, evitando ulteriori episodi violenti.

Il pubblico ministero di turno ha disposto il trasferimento del 24enne nella casa circondariale di Borgo San Nicola. Le indagini proseguono e, come previsto dalla legge, l’uomo è da considerarsi innocente fino a sentenza definitiva.

Category: Cronaca