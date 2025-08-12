GALLIPOLI, COPPIA DENUNCIATA PER RICETTAZIONE: TROVATE CON COLLANE D’ORO NASCOSTE IN UN FERMACAPELLI

(f.f.)____________

Intervento della Polizia di Stato nella notte scorsa davanti al Parco Gondar, dove un uomo di 28 anni e una donna di 22, entrambi di origine napoletana e già noti alle forze dell’ordine, sono stati denunciati per ricettazione in concorso dopo essere stati trovati in possesso di collane d’oro sospettate di provenire da furti con strappo avvenuti durante un concerto.

L’allarme è scattato intorno alle 4:10, quando al numero unico di emergenza 112 è arrivata la segnalazione della presenza di due persone sospette, ritenute responsabili di aver sottratto catenine a diversi spettatori all’interno dell’arena. All’arrivo degli agenti del Commissariato di Gallipoli, la coppia era già stata fermata dal personale della sicurezza del locale, che aveva ricevuto indicazioni precise da alcuni testimoni.

Durante il controllo, i due hanno mostrato nervosismo e insofferenza. La donna, nel tentativo di disfarsi di parte della refurtiva, ha improvvisamente portato le mani alla testa e gettato a terra un fermacapelli in tessuto visibilmente gonfio. Gli agenti, insospettiti dal gesto, hanno recuperato l’oggetto e scoperto che conteneva, nascosti in una piccola tasca con cerniera cucita a mano, tre collane d’oro con maglie spezzate.

I monili sono stati sequestrati e la coppia, che ha dichiarato di trovarsi in Salento per un soggiorno breve e improvvisato, è stata denunciata a piede libero. Nei confronti dell’uomo è stato inoltre emesso un Foglio di Via Obbligatorio dal Comune di Gallipoli, con ordine di allontanamento immediato e divieto di ritorno per due anni.

Category: Cronaca