NOTTE DI FUOCO NEL SALENTO: CINQUE AUTO DISTRUTTE TRA GALATONE E LECCE

Una lunga e drammatica notte di incendi ha tenuto impegnati i vigili del fuoco in due diversi comuni, causando la distruzione di cinque veicoli. Gli episodi si sono verificati a poca distanza temporale l’uno dall’altro, con interventi quasi in simultanea tra Galatone e Lecce.Il primo allarme è scattato intorno alle 3:40 in via San Luca, a Galatone, dove una Smart è stata avvolta dalle fiamme.

Sul posto è intervenuta una squadra del distaccamento di Gallipoli che ha spento il rogo. L’auto, di proprietà di una 42enne ma utilizzata dal suo ex compagno di 41 anni, è andata completamente distrutta. I carabinieri, giunti per gli accertamenti, ipotizzano un’azione dolosa, anche se sono ancora in corso verifiche per confermare la causa.Pochi minuti dopo, alle 3:55, un nuovo incendio è divampato a Lecce, in viale della Repubblica, nei pressi dell’angolo con via Bonifacio Bernardino.

Le fiamme hanno coinvolto un’area di parcheggio situata dietro le ex Case Magno, distruggendo una Lancia Y e una Land Rover. Il calore sprigionato ha danneggiato gravemente anche una Lancia Musa e una Volkswagen Polo, quest’ultima salvata solo in parte.Le operazioni di spegnimento, condotte dalla sede centrale dei vigili del fuoco, sono durate a lungo.

Sul posto anche le volanti della polizia, che hanno avviato le prime indagini. I proprietari delle vetture risultano tutti incensurati.Gli investigatori stanno ora analizzando le immagini delle telecamere presenti nella zona per individuare eventuali responsabili. La duplice serie di roghi ha scosso profondamente i residenti, alimentando i sospetti su una possibile matrice dolosa in entrambi i casi.

