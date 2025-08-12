OPERAZIONE STRAORDINARIA DELLA POLIZIA A GALATINA: DUE DENUNCE, SEQUESTRATA MARIJUANA

(f.f.)_________

Nelle giornate del 9 e 10 agosto, la Polizia di Stato ha condotto un’intensa operazione di controllo nel territorio di competenza del Commissariato di Galatina, in attuazione delle direttive del Questore di Lecce, Giampietro Lionetti, e nell’ambito delle strategie concordate in sede di Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica.L’attività si è concentrata soprattutto sulla prevenzione e repressione di reati predatori e di episodi di criminalità diffusa, interessando i comuni di Galatina, Aradeo, Cutrofiano, Seclì e Collepasso.

Nel corso dei servizi sono state identificate 224 persone e controllati 86 veicoli. La Polizia ha predisposto sei posti di blocco nei punti nevralgici della viabilità, elevando cinque sanzioni al Codice della Strada. Sono stati inoltre sottoposti a fermo amministrativo un ciclomotore e un’automobile per guida senza patente.

Gli agenti hanno eseguito verifiche anche in quattro esercizi pubblici dediti alla somministrazione di alimenti e bevande, al fine di monitorare il rispetto delle normative vigenti.

L’operazione si è conclusa con la denuncia di due persone: un italiano di 40 anni e un cittadino extracomunitario irregolare, quest’ultimo trovato con 34 grammi di marijuana, un bilancino di precisione e già destinatario di un ordine del Questore di Lecce a lasciare il territorio nazionale, provvedimento a cui non aveva ottemperato.

Le attività di controllo proseguiranno anche nei prossimi giorni, con l’obiettivo di rafforzare la sicurezza e la legalità sul territorio.

