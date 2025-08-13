PORTO CESAREO, DRONE DEI CARABINIERI SCOPRE PIANTAGIONE DI MARIJUANA: ARRESTATO UN UOMO DI 54 ANNI

(f.f.)_____________

Una piantagione di cannabis abilmente nascosta tra la vegetazione è stata individuata dai Carabinieri grazie alle immagini riprese da un drone. L’operazione, condotta dalla Stazione dell’Arma di Porto Cesareo nell’ambito di un’azione mirata di contrasto allo spaccio, ha portato all’arresto di un uomo di 54 anni, residente nella zona.

L’intervento si inserisce nel rafforzamento dei controlli antidroga predisposti dal Comando Provinciale di Lecce, guidato dal Colonnello Donato D’Amato, soprattutto nelle località turistiche durante il periodo estivo.

L’impiego del drone ha permesso di sorvolare aree difficilmente accessibili e di individuare coltivazioni illecite che, da terra, sarebbero state quasi impossibili da scoprire.Le riprese aeree hanno rivelato un appezzamento di terreno, di proprietà dell’indagato e situato a pochi metri dalla sua abitazione, dove erano coltivate 28 piante di marijuana, alte tra 1,5 e 2 metri. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di trovare e sequestrare pesticidi, attrezzature per l’irrigazione e altro materiale utilizzato per la coltivazione.

Il 54enne, su disposizione del Pubblico Ministero di turno presso la Procura di Lecce, è stato posto agli arresti domiciliari. Le indagini proseguono per chiarire la destinazione dello stupefacente e verificare eventuali collegamenti con altre attività criminali.

L’Arma sottolinea come l’integrazione di tecnologie avanzate, come i droni, stia rivoluzionando le modalità di indagine, consentendo interventi più rapidi, sicuri e mirati contro le attività illecite.

Category: Cronaca