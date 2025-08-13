TARANTO, CONTROLLI DELLA FINANZA: SEQUESTRATI ARTICOLI NON SICURI

(f.f.)___________

Operazione ad ampio raggio della Guardia di Finanza per tutelare la salute pubblica e contrastare la diffusione di merci pericolose e contraffatte. Negli ultimi giorni, i militari del Comando Provinciale di Taranto hanno passato al setaccio aziende e negozi situati nel capoluogo e nei comuni di Martina Franca, San Giorgio Ionico, Massafra, San Marzano di San Giuseppe e Pulsano, scoprendo migliaia di prodotti non conformi alle norme.

L’attività, condotta dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria, dal Gruppo di Taranto e dalla Compagnia di Martina Franca, ha portato al sequestro di centinaia di giocattoli contraffatti e oltre 23.000 articoli “non sicuri”, tra cui utensili e articoli per la casa privi delle indicazioni obbligatorie previste dal Codice del Consumo.

Per legge, ogni prodotto destinato al mercato deve riportare informazioni chiare e visibili: dalla denominazione e identità del produttore alla presenza di sostanze potenzialmente nocive, fino ai materiali e ai metodi di lavorazione. L’assenza di questi dati può rappresentare un rischio concreto per la sicurezza dei consumatori.

Al termine dei controlli, sette titolari di attività commerciali sono stati segnalati alle autorità competenti. L’operazione, sottolineano le Fiamme Gialle, mira non solo a prevenire rischi per la salute, ma anche a tutelare la concorrenza leale, proteggendo gli operatori economici onesti da pratiche scorrette.

