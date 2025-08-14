DIARIO DEL GIORNO / GIOVEDI’ 14 AGOSTO 2025
Buongiorno!
Oggi è giovedì 14 agosto 2024
San Massimiliano Maria Kolbe.
E’ la vigilia di una delle date cardine dell’ anno: domani è Ferragosto!
A Torino, dove si è trasferita per lavoro, la nostra amica giornalista Antonella Elefante, di San Vito dei Normanni, compie 31 anni: buon compleanno!
Il 14 agosto del 1480 volgeva al termina la “Battaglia di Otranto”, con i Turchi che invadevano il territorio salentino e decapitavano ottocento otrantini sul colle della Minerva, che saranno ricordati come i “Martiri di Otranto”: le loro ossa sono ora conservate all’interno della cattedrale.
Terminata la battaglia, i Turchi distrussero nelle vicinanze molti edifici, in particolare quelli legati in qualche modo alla religione cristiana.
Venne ad esempio distrutto il monastero di San Nicola di Casole, che all’epoca conteneva una delle biblioteche più ricche di tutta Europa.
Alla presa della città da parte dei Turchi seguì una sanguinosa ‘guerra di liberazione’ che terminerà solo nel settembre del 1481 con la resa dei Turchi e la riconquista della città da parte del duca Alfonso di Calabria.
Proverbio salentino: SAI A DDU NASCI NNU SAI A DDU MUERI
Sai dove nasci non sai dove muori.
Della vita si conosce il passato, dove ci condurrà il futuro non è dato di sapere.
Category: Costume e società