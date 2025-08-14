INVITO AL MUSEO CASTROMEDIANO DI LECCE, APERTO PER FERRAGOSTO

Invito a cura dell’ufficio comunicazione del museo __________

L’estate è tempo di relax ma anche di scoperte, di attraversamenti e di esplorazioni, e dove meglio si svela l’intima storia di un territorio se non nel suo Museo? Nei giorni di ferragosto, a Lecce, il Castromediano rimarrà aperto: la ricchezza dei paesaggi culturali del Salento ed i ‘segni’ del suo passato millenario trovano in esso il loro naturale contenitore, luogo di conservazione e di ricerca attiva; luogo di residenza e di accoglienza di esperienze che, nella relazione tra passato e presente, trovano l’ispirazione di contaminazioni capaci di dialogare con il divenire del Tempo.

Per accogliere l’interesse e la curiosità di turisti, viaggiatori, cittadini il Castromediano propone nei giorni della ‘festa di agosto’ l’esperienza di un viaggio nello spazio e nel tempo: dalla storia più remota e originaria della terra salentina raccontata dalla ricca collezione dei “Paesaggi Archeologici”, alla lettura che gli artisti hanno fatto del territorio, delle sue “mitologie” e della sua quotidianità, nella Pinacoteca Antonio Cassiano.

Ad attraversare e contaminare il candore degli spazi disegnati negli Anni Settanta dall’architetto Franco Minissi, in mostra – fino al 28 settembre – i visionari mosaici realizzati dall’artista Orodè Deoro.

A completare l’offerta del museo pubblico più antico della Puglia, fondato nel 1868 da Sigismondo Castromediano, l’HERITAGE DESK nato a cura della Pro Loco di Lecce per accogliere e dare riscontro alla domanda di cultura di turisti, visitatori e cittadini. Il Desk propone al pubblico uno sguardo attivo sul “patrimonio ereditato” custodito nella nostra città e nel Salento e sul presente del fare culturale fornendo informazioni sulla programmazione di eventi, spettacoli, mostre, concerti dell’estate salentina.

l Museo Castromediano è a Lecce, al n°31 di Viale Gallipoli.

INGRESSO GRATUITO

Orario di apertura dalle 9.00 alle 20.00.

Per info: telefono – 0832 373572

mail a: museocastromediano.lecce@regione.puglia.it

